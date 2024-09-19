"В армии нужны расстрелы": В Курской области было "предательство" – ветеран "Вагнера"

тн татьяна неструева интересно .каким образом президент собирается выиграть войну ? видимо не собирается .потому что все равно не получится с таким командованием . страшно представить если подключится нато . .

А Александр Пока в силе нувориши и прохвосты. Всё держится на самоорганизации мужиков. Волонтеров. У властей хватило ума только на самострок типа координационного совета.