После заключения, длившегося в общей сложности 28 лет, Сергей Касли пошёл воевать в самом опасном подразделении батальона "К" – отряде "Амбрелла" ЧВК "Вагнер" .
"В армии нужны расстрелы": В Курской области было "предательство" – ветеран "Вагнера"
Комментарии
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тн
татьяна неструева
интересно .каким образом президент собирается выиграть войну ? видимо не собирается .потому что все равно не получится с таким командованием . страшно представить если подключится нато . .
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18 час.
А
Александр
Пока в силе нувориши и прохвосты. Всё держится на самоорганизации мужиков. Волонтеров. У властей хватило ума только на самострок типа координационного совета.
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17 час.
Boris Max
Как вы диванные специалисты и ЗК с 28 летнним багажом достали...
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14 час.
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