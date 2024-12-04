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На Западе удивились предупреждению Трампу по Украине от генсека НАТО

На Западе удивились предупреждению Трампу по Украине от генсека НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на предупреждение генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа об угрозе из-за потенциально неудачного для Запада соглашения по Украине.

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