Заседание Комитета Госдумы по энергетике впервые прошло под председательством Николая Шульгинова Редакторская колонкаОчередная встреча Комитета Госдумы по энергетике, прошедшая 18 сентября, проводилась под председательством Николая Шульгинова.
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