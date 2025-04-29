Глава тульского МЧС Павлов может стать начальником МЧС в Московской области

Свою карьеру в МЧС Павлов начал еще в 2000х. С 2001 по 2009 год он проходил службу в 179-ом Спасательном центре МЧС России в должностях командира десантного спасательного отряда, командира учетного автомобильного взвода, командира учебной автомобильной роты, начальника учебно-тренировочного центра.