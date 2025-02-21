Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп нашел способ избраться на третий срок

Трамп нашел способ избраться на третий срок

В ходе своего выступления перед сторонниками президент США Дональд Трамп анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.

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