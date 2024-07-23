МФО во II квартале продолжили снижать долю одобрения новым клиентам

В сегменте коротких займов до зарплаты (Pay day loans, PDL) уровень одобрения новым клиентам во втором квартале 2024 года снизился по сравнению с первым с 22% до 19%, в годовом сравнении снижение также составило 3 п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии