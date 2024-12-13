Стало известно о скорой встрече Зеленского с Шольцем и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель и встретится с лидерами ФРГ Олафом Шольцем, Франции Эмманюэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером, Италии Джорджей Мелони, Польши Дональдом Туском и НАТО Марком Рютте.
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