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Аргументы и Факты

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Над Россией ночью сбили 416 украинских беспилотников

Над Россией ночью сбили 416 украинских беспилотников

Российские военные ночью сбили над страной 416 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

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