Ставропольские сказки Авдоляна: протеже Чемезова выводят из-под удара?

Дело о крахе Гидрометаллургического завода Ставрополья начинает смахивает на договорняк, где за протеже генерала Чемезова замолвили словечко и пытаются вывести из рядов возможных фигурантов уголовного дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии