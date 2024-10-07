Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, в интервью РИА Новости сообщил, что решение о нападении на Беларусь может быть принято только в США, а не главой киевского режима Владимиром Зеленским или народным депутатом Верховной Рады Олегом Дундой, который предложил эту идею.
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