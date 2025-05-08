Ученые бьют тревогу: кошки стали новым переносчиком смертельного птичьего гриппа

Новое исследование американских ученых из Университета Мэриленда, опубликованное в журнале Open Forum Infectious Diseases (OFID), выявило тревожную тенденцию: высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N1 научился эффективно заражать кошек, создавая потенциальный путь передачи вируса к человеку.
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