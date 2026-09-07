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Происшествия

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В ГВСУ СК России рассмотрены обращения семей военнослужащих, проживающих в Ленинградской области

В ГВСУ СК России рассмотрены обращения семей военнослужащих, проживающих в Ленинградской области

Заместитель Председателя СК России — руководитель ГВСУ К.Е. Корпусов провел личный прием граждан, проживающих в многоквартирных домах в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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