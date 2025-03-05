Трамп в Конгрессе: Спикер Джонсон удалил нарушителя из числа демократов

Во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе неодобрительные выкрики прервали его речь. Спикер Джонсон отреагировал на инцидент, распорядившись удалить нарушителя, принадлежащего к демократической партии, восстанавливая порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии