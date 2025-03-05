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Трамп в Конгрессе: Спикер Джонсон удалил нарушителя из числа демократов

Трамп в Конгрессе: Спикер Джонсон удалил нарушителя из числа демократов

Во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе неодобрительные выкрики прервали его речь. Спикер Джонсон отреагировал на инцидент, распорядившись удалить нарушителя, принадлежащего к демократической партии, восстанавливая порядок.

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