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Riot Games ведет переговоры о спонсорстве с Polymarket и Kalshi

Riot Games ведет переговоры о спонсорстве с Polymarket и Kalshi

В преддверии октябрьского чемпионата мира по League of Legends компания Riot Games обсуждает возможность заключения спонсорских соглашений с операторами рынков прогнозов Kalshi и Polymarket.

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