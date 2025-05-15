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Джейлен Браун положил руку на промежность Джоша Харта, после чего между игроками произошла потасовка

Инцидент произошел после того, как защитник «Бостона» Джейлен Браун положил руку ниже пояса защитника «Никс» Джоша Харта.

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