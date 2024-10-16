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Закон, порядок, государство

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В Башкортостане определили победителей регионального этапа детских рисунков «Мои родители работают в полиции»

В Башкортостане определили победителей регионального этапа детских рисунков «Мои родители работают в полиции»

Ежегодно дети сотрудников органов внутренних дел со всей республики принимают активное участие в конкурсе МВД России, рассказывая о профессии своих родителей через рисунки.

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