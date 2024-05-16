Путин: взаимная торговля и инвестиции РФ и КНР защищены от влияния третьих стран

Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд, а инвестиции увеличились. Экономическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию извне, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.