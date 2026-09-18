Певица Катя IOWA опубликовала фото с мужем и сыном

Певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова) показала своего мужа и сына. Исполнительница хита «Если я не твоя невеста» поделилась семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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