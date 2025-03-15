В США упростят правила использования коммерческих дронов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует в ближайшее время предложить новые правила для расширения использования дронов в доставке грузов и других услугах, заявил министр транспорта США Шон Даффи журналистам 14 марта после посещения штаб-квартиры Amazon Prime Air в Сиэтле.