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‼️🇷🇺🇺🇦 Нанесены удары по предприятию «Радионикс» и дата-центру «Би-мобаил» в Киеве ▪️«Радионикс» производит системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9, а дата-центр используется для передачи разведывательной информации.

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