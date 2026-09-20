‼️🇷🇺🇺🇦 Нанесены удары по предприятию «Радионикс» и дата-центру «Би-мобаил» в Киеве ▪️«Радионикс» производит системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9, а дата-центр используется для передачи разведывательной информации.