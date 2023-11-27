Дипломат США Хаас: Украине придется забыть об утраченных территориях

Украине придется смириться с утратой территорий, так как они уже не вернутся в состав страны. Такое заявление сделал экс-президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью телеканалу CNN.
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