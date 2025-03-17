Меньшиков попрощался с «Игроками»

Худрук Театра Ермоловой поставил красивую точку в театральной истории, которой посвятил 23 года. Константин Хабенский, Олег Меньшиков и Евгений Писарев Женя Сирина/Пресс-служба Театра Ермоловой Худрук Театра Ермоловой поставил красивую точку в театральной истории, которой посвятил 23 года.
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