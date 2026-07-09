Росреестр внедрит ИИ для космического мониторинга карт в 2026 году

Росреестр и Роскосмос начали проект с использованием ИИ для обновления картографических данных. На заседании в апреле 2026 года обсудили тестирование технологий для мониторинга изменений местности с помощью космических данных.
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