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Царьград

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Росреестр внедрит ИИ для космического мониторинга карт в 2026 году

Росреестр внедрит ИИ для космического мониторинга карт в 2026 году

Росреестр и Роскосмос начали проект с использованием ИИ для обновления картографических данных. На заседании в апреле 2026 года обсудили тестирование технологий для мониторинга изменений местности с помощью космических данных.

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