Тактический «Пластун»: что известно о новой российской машине для эвакуации раненых

Новый российский высокопроходимый транспортёр «Пластун-ТТ» был представлен на форуме «Армия-2024». Как сообщили RT в компании «Русские вездеходы Пластун», в данный момент предприятие ведёт переговоры с Минобороны России о поставках этих машин в войска.