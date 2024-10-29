Трамп ответил обвинившей его в фашизме Харрис

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп ответил на обвинения в фашизме со стороны его соперницы от демократов Камалы Харрис, передает РИА Новости.
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