Известного кинопродюсера обманули голосом бывшей жены Андрона Кончаловского

Известный кинопродюсер, вице-президент Федерации киноклубов России стала жертвой мошенников. Ее «развели» от имени бывшей жены режиссера Андрона Кончаловского Как стало известно «МК», 5 марта в мессенджере «Телеграм» 66-летняя женщина получила сообщение от Ирины Кончаловской – четвертой жены знаменитого режиссера, матери двоих его дочерей.