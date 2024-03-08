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Известного кинопродюсера обманули голосом бывшей жены Андрона Кончаловского

Известного кинопродюсера обманули голосом бывшей жены Андрона Кончаловского

Известный кинопродюсер, вице-президент Федерации киноклубов России стала жертвой мошенников. Ее «развели» от имени бывшей жены режиссера Андрона Кончаловского Как стало известно «МК», 5 марта в мессенджере «Телеграм» 66-летняя женщина получила сообщение от Ирины Кончаловской – четвертой жены знаменитого режиссера, матери двоих его дочерей.

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