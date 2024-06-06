Доведут до деменции и инсульта: гинеколог Волкова объяснила, почему нельзя терпеть приливы

Приливы — один из самых неприятных симптомов менопаузы. Сердце будто уходит в пятки, кожа покрывается липким потом, внезапное тепло разливается по телу и еще тревога наваливается — словом, ощущения так себе.
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