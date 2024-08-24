Фестиваль текстильного искусства пройдет в парке «Дубки» в Озерах 25 августа

Парк «Дубки» в Озерах станет центром текстильного искусства на традиционном фестивале «Ткань Озер». Программа начнется в 12:00 с ярмарки мастеров, где гости смогут увидеть уникальные изделия: вязаные игрушки, вышитые картины, платья и костюмы ручной работы.
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