Фестиваль текстильного искусства пройдет в парке «Дубки» в Озерах 25 августа

Парк «Дубки» в Озерах станет центром текстильного искусства на традиционном фестивале «Ткань Озер». Программа начнется в 12:00 с ярмарки мастеров, где гости смогут увидеть уникальные изделия: вязаные игрушки, вышитые картины, платья и костюмы ручной работы.