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Закон и Порядок

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Учёные обнаружили мощный космический луч неизвестной природы

Учёные обнаружили мощный космический луч неизвестной природы

Астрофизики из проекта Telescope Array обнаружили редкую частицу сверхвысокой энергии, которая прибыла из-за пределов Млечного Пути, результаты исследования они представили в журнале Science.

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