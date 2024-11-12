Наркоманка из Марьиной рощи выкарабкалась с самого дна

В Московском регионе 276 групп общества «Анонимные наркоманы» («АН»). В СВАО их одиннадцать. О своём опыте борьбы с зависимостью «ЗБ» рассказала бывшая наркоманка с многолетним стажем Ирина из Марьиной рощи.
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