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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о Баринове: «ЦСКА не хватило времени, чтобы определить его идеальную позицию. Если цветок из горшка в горшок пересаживаешь, ему тоже нужна адаптация»

Тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об амплуа хавбека армейцев Дмитрия Баринова. – Сложилось ощущение, что ему пока так и не подобрали идеальную позицию.

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