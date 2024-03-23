Чудовищное преступление: в Крыму скорбят по безвинно погибшим в Подмосковье

В память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле» глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев, председатель Сакского районного совета Александр Гуменный вместе с жителями и коллегами возложили цветы к стихийному мемориалу возле районного Дворца культуры.
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