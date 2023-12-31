Экс-конгрессмен Кинзингер назвал Трампа профессиональным нытиком

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер заявил, что исключение Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на первичных выборах в штатах Мэн и Колорадо играет на руку кандидату в президенты страны.
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