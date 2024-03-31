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МО: над Ярославской областью уничтожены три вражеских БПЛА

МО: над Ярославской областью уничтожены три вражеских БПЛА

Атака украинских беспилотников произошла утром 31 марта.Около 6.00 по московскому времени в небе над Ярославкой областью были уничтожены три вражеских БПЛА.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Враг - США (В.Путин) Только создание угрозы территории США,для цели равной и неделимой безопасности остановит агрессию США на территорию нашего Отечества. Должен быть массовый запрос общества о смене военной доктрины ответно-встречного удара на военную доктрину, превентивного удара, вззаимного нацеливания, как было при СССР до Ельцинской декларации 1994 года. Тогда гегемон остановится. В противном случае и до Урала ,и до Сахалина будут бомбить.
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