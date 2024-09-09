На берегу Шинкарского пруда в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина наткнулся на человеческие останки.
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На берегу Шинкарского пруда в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина наткнулся на человеческие останки.