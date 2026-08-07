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Гуляев – лучший проспект «Колорадо» по версии сайта НХЛ, Егор Шилов – 2-й, Набоков – 3-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 проспектов «Колорадо». Первые 3 места в списке заняли россияне.

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