Соединенные Штаты значительно сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в мае 2024 года

Соединенные Штаты значительно сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в мае этого года. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на данные о взаимной торговле между двумя странами.
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