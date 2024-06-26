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Соединенные Штаты значительно сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в мае 2024 года

Соединенные Штаты значительно сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в мае 2024 года

Соединенные Штаты значительно сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в мае этого года. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на данные о взаимной торговле между двумя странами.

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