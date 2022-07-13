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Дипломат Биричевский: Россия в отношениях с Западом готова к любому развитию событий

Дипломат Биричевский: Россия в отношениях с Западом готова к любому развитию событий

Российские власти готовы к любому развитию событий в отношении с западными государствами. При этом страна пытается избежать худшего сценария и сожалеет, что противоположная сторона демонстрирует намерения еще больше обострить противостояние.

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