«Это порочная практика­». Какие женщины стремятся родить пораньше?

Вы уже, наверное, забыли. Но совсем недавно министр по фамилии Мурашко нас огорошил заявлением: когда женщины не стремятся родить пораньше, это, с его слов, «порочная практика».
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