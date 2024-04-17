Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Бесхребетные все господа, друг за друга постоять не можете. Пишите Бастрыкину, он этого следователя сразу на выход по... «Или отправишься...
  • vkasincev Касинцев
    Именно так и есть. Эти бараны получают псевдообразование за деньги везде. Только единицы учатся прилежно и добросовес..."Зачистил кишлак"...
  • Иван Захава
    а то у нас своих хохлов мало нам еще этих выродков не хватает! не знаю, кто и как, но я любому хохлу руки не подам и ...Украинцы в Китае ...

Украинцы в Китае толпами стоят в очередях за гражданством РФ, а вечером славят Бандеру и проклинают русских

Украинцы в Китае толпами стоят в очередях за гражданством РФ, а вечером славят Бандеру и проклинают русских

Политнавигатор Украинцы в Китае стремятся всеми правдами и неправдами получить гражданство РФ, чтобы избежать мобилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Однозначно, России не нужна толпа жадных, трусливых, подленьких и хитреньких хуторян с кукишем в кармане. Достаточно того , что  уже множество таких  пробрались и легализовались в России, а теперь работают на наших врагов.
Ответить
8 час.
Вячеслав Гришин
Клоуны, никогда не признающие своей безмозглостью.
Ответить
7 час.
Иван Захава
а то у нас своих хохлов мало нам еще этих выродков не хватает! не знаю, кто и как, но я любому хохлу руки не подам и на порог своего дома не пущу - не воевал за Киев, так отвечай за своих соплеменников! встретишь немца - убей немца. так и тут... встретишь хохла - убей!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх