Политнавигатор Украинцы в Китае стремятся всеми правдами и неправдами получить гражданство РФ, чтобы избежать мобилизации.
Украинцы в Китае толпами стоят в очередях за гражданством РФ, а вечером славят Бандеру и проклинают русских
Комментарии
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Наталия
Однозначно, России не нужна толпа жадных, трусливых, подленьких и хитреньких хуторян с кукишем в кармане. Достаточно того , что уже множество таких пробрались и легализовались в России, а теперь работают на наших врагов.
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8 час.
Вячеслав Гришин
Клоуны, никогда не признающие своей безмозглостью.
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7 час.
Иван Захава
а то у нас своих хохлов мало нам еще этих выродков не хватает! не знаю, кто и как, но я любому хохлу руки не подам и на порог своего дома не пущу - не воевал за Киев, так отвечай за своих соплеменников! встретишь немца - убей немца. так и тут... встретишь хохла - убей!
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2 час.
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