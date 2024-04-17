Украинцы в Китае толпами стоят в очередях за гражданством РФ, а вечером славят Бандеру и проклинают русских

Однозначно, России не нужна толпа жадных, трусливых, подленьких и хитреньких хуторян с кукишем в кармане. Достаточно того , что уже множество таких пробрались и легализовались в России, а теперь работают на наших врагов.

Иван Захава

а то у нас своих хохлов мало нам еще этих выродков не хватает! не знаю, кто и как, но я любому хохлу руки не подам и на порог своего дома не пущу - не воевал за Киев, так отвечай за своих соплеменников! встретишь немца - убей немца. так и тут... встретишь хохла - убей!