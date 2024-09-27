Миронов предложил быстрее запустить «социальный паспорт военнослужащего»

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к руководителю правительства России Михаилу Мишустину с предложением быстрее сформулировать идею «социального паспорта военнослужащего», а также добавить в этот проект получение семьями солдат психологической, медицинской и финансовой поддержки, если таковая понадобится.
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