Маск назвал ложной статью WSJ о поисках его преемника на пост главы Tesla

Гендиректор американской компании Tesla Илон Маск назвал ложной статью газеты The Wall Street Journal о том, что производитель электромобилей ищет возможного преемника бизнесмена на руководящую должность.
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