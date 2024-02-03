Россия предложила Казахстану продолжить научную программу на МКС

Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС). Об этом 3 февраля сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передает ТАСС.
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