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Парламентская газета

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Россия предложила Казахстану продолжить научную программу на МКС

Россия предложила Казахстану продолжить научную программу на МКС

Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС). Об этом 3 февраля сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передает ТАСС.

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