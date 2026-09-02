Зеленский уволил сотрудника СБУ Храмова после перестрелки в Киеве

Владимир Зеленский © Yves Herman/Reuters Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве привела к первой отставке — президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента охраны государственной тайны СБУ Олега Храмова.
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