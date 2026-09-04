Не только фото, но и видео флагманского качества. Как снимает Vivo X500 Pro Max, показали вживую

Видео записано в сложных условиях Менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо показал, как снимает видео Vivo X500 Pro Max с новой камерой Zeiss Super Dynamic.
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