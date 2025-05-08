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Царьград

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Когда отсутствие интернета – трагедия: названы 4 способа скоротать время без смартфона

Когда отсутствие интернета – трагедия: названы 4 способа скоротать время без смартфона

С 7 по 9 мая в России будут наблюдаться перебои в работе интернета.Жителей России предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом во время празднования Дня Победы.

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