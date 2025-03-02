Рыбак утонул в Юкаменском районе Удмуртии

Усть-Лем. Удмуртия. Тело рыбака извлекли из воды в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом сообщил глава Комитета по делам ГО и ЧС в республике Андрей Шуткин в своём телеграм-канале со ссылкой на МЧС Удмуртии.