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В КВЦ «Патриот» состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ

В КВЦ «Патриот» состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ

Награждение проходило под руководством начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Александра Осадчука.

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