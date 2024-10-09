Госавтоинспекция предупреждает водителей Татарстана об образовании гололеда на дорогах

Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололеде на дорогах Татарстана. В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, поэтому важно подготовить автомобили к зимнему сезону и внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения.
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