Госавтоинспекция предупреждает водителей Татарстана об образовании гололеда на дорогах

Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололеде на дорогах Татарстана. В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, поэтому важно подготовить автомобили к зимнему сезону и внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения.