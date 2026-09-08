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NYC Mayor Zohran Mamdani releases 9/11 city documents showing dangerous air quality

New York Mayor Zohran Mamdani on Tuesday released city documents containing more than 170,000 pages of records from after Sept.

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